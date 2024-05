VIOLA COME IL MARE 2 - CANALE 5 | RISCONTRO ECCEZIONAL - YAMAN E CHILLEMI MOLTO AMATI

(Di sabato 4 maggio 2024) Grandi numeri per l’esordio della nuova stagione di “il” con Francescae Can. Così Mediaset e Lux Vide festeggiano gli ascolti. La prima puntata della serie è stata vista da quasi 4 milioni di spettatori (3.861.000) su5 e Mediaset Infinity. In particolare, su5, “il” si è aggiudicata la serata con 2.899.000 telespettatori e una share del 16.70% (19.03% sul target commerciale). Sulla piattaforma Mediaset Infinity, la prima puntata della serie è stata vista da 963.000 individui. Mediaset, per la prima volta, ha anticipato la messa in onda televisiva su5 di “il” con una ...

