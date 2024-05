Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELLA GALLERIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO E LA RUSTICA. PRUDENZA PER CHI PERCORRE LA A1 FIRENZEPER MATERIALI DISPERSI SULLA PRIMA CORSIA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO DIREZIONE. ATTENZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IN QUESTO CASO È SEGNALATO UN VEICOLO FERMO AL KM 6+900 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO. CI ...