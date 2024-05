Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA È LA CAUSA DELLE CODE DA POMEZIA SUD A VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN DUE TRATTI IN ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE A CAUSA DEL MALTEMPO SONO CANCELLAT4E CORSE UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE 14.30 E DELLE 19.30 FORMIA-VENTOTENE DELLE 14.45 E FORMIA-PONZA DELLE 17.00 E DOMANI LA PONZA-FORMIA DELLE ORE 06.00 IL TRASPORTO PUBBLICO LUNEDÌ 13 MAGGIO SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA AEREA SULLA FERROVIA METRE GLI INTERVENTI ...