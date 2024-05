Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TIBURTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA; PIÙ AVANTI, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER TRAFFICO, SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA. CAMBIAMO ARGOMENTO A VITERBO, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI DISINNESCO E TRASPORTO DI UN ORDIGNO BELLICO, MARTEDÌ 7 MAGGIO LA STAZIONE DI VITERBO SARÀ INTERDETTA AL TRAFFICO FERROVIARIO E ALL’UTENZA. INOLTRE, DALLE 06.00 FINO ALLE 21.00 O, ...