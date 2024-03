Minacce ai giornalisti di Fanpage it Antonio Musella e Saverio Tommasi | solidarietà da Articolo 21 | Sandro Ruotolo e dal Cdr

Minacce anche a giornalisti, Tutolo: “Solidarietà a Lucia Piemontese”: Minacce anche a giornalisti, Tutolo: “Solidarietà a Lucia Piemontese”: In tempi in cui si vorrebbe limitare il lavoro dei giornalisti, anche attraverso interventi legislativi, emerge invece proprio dalle carte dell’inchiesta, che hanno portato a sette arresti, che la ...

Tutolo: “Solidarietà e vicinanza alla giornalista Lucia Piemontese del quotidiano “l’Attacco” per le minacce ricevute”: Tutolo: “Solidarietà e vicinanza alla giornalista Lucia Piemontese del quotidiano “l’Attacco” per le Minacce ricevute”: In tempi in cui si vorrebbe limitare il lavoro dei giornalisti, anche attraverso interventi legislativi, emerge invece proprio dalle carte dell’inchiesta, che hanno portato a sette arresti, che la ...

In Europa ancora minacce alla sicurezza dei giornalisti: In Europa ancora Minacce alla sicurezza dei giornalisti: Presentato il rapporto annuale della Piattaforma del Consiglio Ue, che copre i 46 Stati membri, Russia e Bielorussia. Buric: «Ostacoli alla libertà di stampa» ...