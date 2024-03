Giornalisti nel mirino | boom di minacce nel Lazio e in Lombardia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nel 2023 gli atti intimidatori diretti contro iin Italia sono stati 98, in diminuzione dell’11,7% rispetto ai 111 episodi segnalati nel 2022. Di questi, 12 sono stati ricondotti direttamente a contesti di criminalità organizzata (il 12,2%) e 40 a contesti politico/sociali (40,8%). A dirlo, sono i dati contenuti nel report “Atti intimidatori nei confronti dinel 2023”, realizzato dal Servizio di analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, presentato ieri a Roma, in occasione del meeting dei “Focal Points nazionali” nell’ambito del Progetto Osce sulla sicurezza deiin Europa. Nel 2022 si sono verificati anche 19 casi di aggressioni fisiche e 17 verbali nei confronti diOltre un anno di lavoro durante il quale – sotto l’egida Ocse – si sono ...

I veicoli commerciali Stellantis allo showcase di Russelshiem: si rinnovano e puntano a emissioni zero - A Russelsheim si è tenuto un evento organizzato da Stellantis Pro One, chiamato The Reference of Professionals.msn

Ucraina, Canfora a La7: “Rischio guerra nucleare esiste, Macron ci ha messo del suo forse dopo una bevuta di cognac in più”. E sbugiarda Meloni - “La prima guerra mondiale è finita con la vittoria dell’Intesa, che ha voluto però stravincere e ha creato la premesse per la seconda guerra mondiale. La guerra fredda l’ha vinta la Nato e ha voluto s ...ilfattoquotidiano

Il delicato valzer dei leader Ppe in Irlanda e Portogallo. Varadkar lascia a sorpresa, Montenegro ci prova - Bruxelles - I popolari europei vivono sulle montagne russe, non solo in vista delle elezioni europee di giugno - con ...eunews