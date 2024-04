Comicon Napoli - potenziati i collegamenti ferroviari | arriva il treno livreato The Legend of Zelda di Nintendo

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Anche quest’anno abbiamo rinnovato l’accordo con il, ormai sono anni che lo facciamo. La manifestazione ricade sempre nel ponte tra il 25 aprile e il primo maggio, quindi come Trenitalia abbiamo potenziato tutti i, in particolar modo sulla linea metropolitana 2 che collega con Fuorigrotta, ma abbiamo rinforzato anche i servizi regionali da tutte le province della Campania”. Lo ha detto il direttore regione di Trenitalia Campania, Mario Cuoco intervenendo alla presentazione delRock“Theof” di. “– ha aggiunto Cuoco – è un evento molto sentito, ieri abbiamo avuto numeri importanti, fortunatamente non ci sono state difficoltà nello svolgimento del servizio, ...

