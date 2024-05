Serata di Grandi Eventi al Museo del Toro! Tre momenti incredibili per celebrare il Grande Torino momenti

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 3 maggio 2024)dialdel! Venerdì 3 maggio, per ricordare l’ultima partita del, ci sarà unaindimenticabile, per i tifosi granata e non solo. Una serie dipresso ildelche partiranno dalle ore 21.00. Attraverso i loro canali social hanno descritto come funzionerà questaemozionante. Queste le loro parole: “Ildele della Leggenda Granata vi invita a unaindimenticabile dedicata al glorioso passato del calcio granata! Tre emozionanticelebreranno il...