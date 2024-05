Musei Civici di Velletri Un mese al museo | Maggio 2024 Un programma ricco di eventi

A Genzano arrivano i Volontari civici: agiranno vicino le scuole, in supporto alla Polizia Locale - Per l’anno in corso il reperimento delle figure dei “Volontari civici” avverrà in forma sperimentale, atteso che le attività scolastiche sono già in itinere, mentre per il prossimo anno scolastico, qu ...

Continua a leggere>>

velletri, le lettere di due alunne della scuola “Andrea Velletrano” sulle Barriere Architettoniche - Le lettere scaturiscono da quanto appreso durante formative lezioni di educazione civica, a seguito delle quali alunne ed alunni sono stati incoraggiati a riflettere su tematiche sociali rilevanti ...

Continua a leggere>>