Castel Sant’Elmo-Museo del Novecento - una squadra tutta sannita apre il nuovo calendario di eventi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unaquella che inaugura ildiprevisto adeldi Napoli sabato prossimo, 11 maggio, alle ore 10, con partnership d’eccezione come Fondazione Morra e l’associazione lunGrabbe.L’evento, condiviso dalla dottoressa Anna Maria Romano, Direttrice di, anch’essa con origini telesine, è il risultato di una lunga pianificazione a cura di Marco Amore, anche lui originario del Sannio, e presenta la video-installazione dell’artista Domenico Mennillo, da tempo residente a San Lorenzello, in provincia di Benevento.La video-installazione è allestita in una stanza dedicata dela ...