Derby Milan-Inter - Kjaer ancora personalizzato | emergenza in difesa

Riccardo Montolivo , ex centrocampista del Milan , ha parlato del derby di lunedì contro l’ Inter che potrebbe valere lo Scudetto Riccardo Montolivo è Inter venuto a Dazn per parlare del derby tra Milan ... (calcionews24)

Milan, Pioli: "Dobbiamo far di tutto perché non l'Inter non vinca lo scudetto domani. Le critiche non mi interessano" - "Possiamo usare tutti i termini che crediamo: orgoglio, responsabilità, appartenenza. Per la classifica, per l'eliminazione di giovedì, per lo Scudetto dell'Inter ...fcinternews

Milan, PIOLI: "Derby DECISIVO PER ME NE ABBIAMO PARLATO TROPPO" - "Derby decisivo per il mio futuro Ne abbiamo parlato troppo e per troppo tempo, non ha fatto bene a nessuno". Così il tecnico del Milan ...sportmediaset.mediaset

Verso il Derby, l’opinionista non ha dubbi: “Resta solo una cosa al Milan” - A poche ore dal Derby della Madonnina, l’ex calciatore della Serie A si è espresso sulle possibilità del Milan contro i cugini nerazzurri. Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio tra Milan e ...spaziomilan