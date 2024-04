PROBABILE FORMAZIONE Milan-Inter - Pioli in emergenza in difesa | ecco le scelte

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilsi prepara al derby contro l’ladei rossoneri:deve rinunciare a Thiaw e Kjaer in… Ildi Stefanosi prepara a scendere in campo contro l’nel derby che concluderà la 33esima giornata del campionato. Non una partita qualunque, bensì “La partita” che potrebbe regalare alla squadra nerazzurra l’aritmetica per la vittoria del 20esimo scudetto. Il tecnico emiliano si affiderà, quindi, al solito 4-2-3-1 con in porta Mike Maignan. Indovrà scontrarsi con diversi problemi. Saranno indisponibili Pierre Kalulu, Simon Kjaer e Malick Thiaw. A destra giocherà Davide Calabria, con Theo Hernandez sulla sinistra. Al ...

Milano, 21 aprile 2024 – Ci siamo. Domani sera alle 20.45 Milan-Inter , derby con vista scudetto per i nerazzurri che, in caso di vittoria, festeggerebbero la seconda stella proprio “in casa” del ... (sport.quotidiano)

Borussia Dortmund – Leverkusen: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen di domenica 21 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30ª giornata di ...calciomagazine

Rimini – Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Rimini - Virtus Entella di Domenica 21 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata del Girone B di Serie ...calciomagazine

Chi l’azzecca La FORMAZIONE del Lecce secondo i quotidiani - Torna il confronto tra i probabili undici giallorossi stilati dalla nostra redazione e quelli dei principali quotidiani sportivi e locali Nella stampa leccese non mancano i dubbi e le incertezze, non ...calciolecce