Non serve la guerra per diventare uomini - Tu addirittura proponi di spedire questi giovanissimi in Ucraina per fare loro combattere una guerra che neppure gli appartiene ... E questo non ha mai reso l'umanità migliore, tutt'altro. serve che ... Continua a leggere>>

Un voto contro il partito della guerra - Perfino adesso che il disastro è sotto gli occhi di tutti, il partito del Fine guerra mai continua a soffiare sul fuoco. Continua a leggere>>

Ucraina, Margelletti: «La Russia non si fermerà, rischio totale di guerra in Europa» - La situazione sul fronte orientale, in Ucraina, è drammatica. È molto probabile che i paesi occidentali, a partire da Francia e Regno Unito, saranno costretti a mandare i ... Continua a leggere>>