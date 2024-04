Il pericolo è il mio mestiere | Non scordiamo i feriti | è un bollettino di guerra Serve una via di scampo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Situazioni come quella patita dall’operaio edile Mohamed lo scorso sabato sono purtroppo agli onori delle cronache e riguardano da vicino il territorio di Monza e Brianza, che lo scorso anno ha contato altri 4 morti sul lavoro. Quello delle morti sul lavoro è un dramma contro cui molto si sta battendo la Cgil, che proprio ieri a Monza e Brianza ha dato avvio alla raccolta firme - in corso in tutta Italia - per promuovere i 4 quesiti referendari sul tema lavoro, di cui uno riguarda proprio la sicurezza. "La notizia del lavoratore deceduto nel cantiere di Cederna ci rammarica moltissimo - dichiara Walter Palvarini, segretario generale di Cgil Monza e Brianza -. Questi casi sono la punta dell’iceberg di un sistema che non funziona. Il quarto quesito è proprio per chiedere sicurezza sul lavoro, e nel sistema degli appalti". Da qui la disamina: "In Brianza si registra un calo degli ...