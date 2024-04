Biden scarica Netanyahu | “Ha sbagliato la gestione della guerra a Gaza | serve una tregua immediata”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe, in un discorso dai toni estremamente duri nei confronti del premier israeliano, ha definito senza mezzi termini “un errore” l’approccio di Benjaminalla. L’intervista di: uno schiaffo alla politica diIntervistato dalla rete americana in lingua spagnola Univision, tornando sulla strage degli operatori sanitariWorld Central Kitchen,ha definito l’accaduto “scandaloso” sottolineando che i mezzi colpiti dai droni non potevano essere scambiati per un convoglio di Hamas. Inoltre “non ci sono scuse” per non inviare aiuti umanitari nell’enclave. “Quello che chiedo – ha detto il numero unoCasa Bianca – è che gli israeliani accettino ...