Michele Emiliano convocato dall’Antimafia il 10 maggio | è il terzo tentativo di sentire il governatore pugliese sulle inchieste di Bari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) È fissata per venerdì 10alle 10.30 la convocazione diin Commissione Antimafia. Ildella Puglia era statoinizialmente dalla presidente Chiara Colosimo per lo scorso 2. L’audizione però era stata annullata, dopo chenon si era detto disponibile perché impegnato in Conferenza delle Regione, di cui è vicepresidente. Una giustificazione considerata poco credibile dalla meloniana Colosimo, che in una lettera ainviata lo scorso 30 aprile aveva polemizzato: «Entrambi conosciamo le liturgie politiche e sappiamo che alla Conferenza dei presidenti delle Regioni si può mandare un delegato in propria vece». Colosimo aveva scritto che prendeva atto che «semplicemente lei intende scegliere la ...