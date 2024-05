Michele Riondino dal Primo Maggio di Taranto | “No alla violenza - ma il fascismo non si rispetta”

(Di mercoledì 1 maggio 2024)ha lanciato ildicon un monologo in cui nega la, ricorda l'Ilva e attacca chi vuole capovolgere la Storia e la realtà".

Soffia il vento sull'Uno Maggio Taranto, e insieme alla musica porta testimonianze di guerra e sofferenze - Dall'ambiente alle differenze, dalle ingiustizie ai contrasti, sul palco del Concertone le grandi performance si alternano alle parole di attivisti e rappresentanti. E non manca l'ombra dell'ex Ilva s ...

primo Maggio a Taranto, concertone per il 'dissenso pacifico' - Io non li ho votati, non condivido le loro idee e mi impegnerò, lotterò perché la loro sconfitta politica avvenga il prima possibile". Lo ha detto Michele riondino che con Antonio Diodato e Roy Paci è ...

Taranto l’altra piazza, show tra le polemiche. E Michele riondino attacca di nuovo La Russa - Il direttore artistico del concerto: «Mai auspicherei violenza. C’è chi capovolge la storia definendo i partigiani morti in via Rosella una banda musicale di ...

