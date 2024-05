Un posto al sole - anticipazioni 3 maggio | Giancarlo in crisi per il feeling tra Silvia e Michele

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Venerdì 32024, andrà in onda una nuova puntata di Unal. Lerivelano che la vicinanza tramanderà inche prenderà una decisione alquanto inaspettata nel corso del nuovo appuntamento della soap. Rosa vivrà un momento di sconforto. Nel frattempo Niko avrà modo di complimentarsi con Manuela, le sarà grato per quello che lei ha fatto per Jimmy. Scopriamo qualche spoiler in più sulla nuova puntata. UnalUnal, venerdì 32024, andrà in onda su Rai Tre con un nuovo episodio inedito. Lerivelano ...