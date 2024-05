Al via giovedì 7 marzo la diciottesima edizione di Toscana Tour . Dal 12 al 13 aprile, Arezzo sarà la prima tappa della quarta edizione di Italian Champions Tour , il più importante evento a squadre di salto ostacoli in Italia. Il Toscana Tour , uno dei circuiti di salto ostacoli più prestigiosi ... Continua a leggere>>

Disastro su tutta la linea per Madame Web e l'Universo di Spider-Man (senza Spider-Man) della Sony Madame Web è uscito nelle sale il giorno di San Valentino e dopo sole cinque settimane di programmazione Sony sta procedendo con il ritiro delle pellicole. Il film con Dakota Johnson si è rivelato un ... Continua a leggere>>

L’Isola dei Famosi chiude tra cinque settimane: la data della finale sarà il 4 giugno - Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'edizione di Vladimir Luxuria (prima e ultima) chiuderà regolarmente tra cinque settimane. Come previsto nei piani di produzione, la data della finale sarà il 4 ... Continua a leggere>>

Taiwan intercetta 26 aerei e 5 navi cinesi intorno all'isola - Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che 26 aerei cinesi e cinque navi da guerra sono stati intercettati attorno all'isola. Tutto ciò accade quando mancano poche settimane al 20 maggio, ... Continua a leggere>>

Abbandonati cinque gattini - A Recanati, cinque gattini appena nati sono stati abbandonati in uno scatolone vicino a dei cassonetti. L'associazione "Operazione gatto" interviene per salvarli e chiede aiuto per trovare la madre e ... Continua a leggere>>