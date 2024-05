L’Isola dei Famosi chiude prima per ascolti flop? Svelata la data dell’ultima puntata

L’Isola dei Famosi sta vivendo vere e proprie turbolenze, infatti ci sono stati diversi ritiri. E ora si è scoperta una notizia importante, relativa alla data della finale del programma di Vladimir Luxuria. Purtroppo per la conduttrice non si tratta di un’edizione fortunata e Mediaset avrebbe ... Continua a leggere>>

L' Isola , inoltre, perde il doppio appuntamento settimanale come ... Scopri le ultime news sull 'Isola dei Famosi Continua a leggere>>

Sonia Bruganelli in quest'ultimo periodo è impegnata con l' Isola dei famosi come opinionista, per anni ha ricoperto questo ruolo al Grande Fratello quindi per lei non è una novità. A farle ... Continua a leggere>>