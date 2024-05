Isola dei Famosi - Pietro Fanelli risponde alle critiche Fate i manovali che non potete fare altro

Probabilmente sia Vladimir Luxuria che Pier Silvio Berlusconi avrebbero sperato risultati migliori, L’Isola dei Famosi 2024 è stata in gran parte rinnovata tra l’inserimento dei non Famosi come al grande Fratello 2023 e il cambio di conduzione e non solo. Eppure l’edizione, per oggi, è un flop. ... Continua a leggere>>