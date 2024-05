Peccato - è un dispiacere Isola dei Famos - gran brutto colpo per Luxuria e naufraghi | finisce così

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 3 maggio 2024) Probabilmente sia Vladimirche Pier Silvio Berlusconi avrebbero sperato risultati migliori, L’deii 2024 è stata inparte rinnovata tra l’inserimento dei noni come alde Fratello 2023 e il cambio di conduzione e non solo. Eppure l’edizione, per oggi, è un flop. Svelata la data Finale. Dietro all’attuale fallimento in quanto a share (in media 16-17% a puntata nonostante i continui strategici cambi di palinsesto) non sembra esserci l’assenza del duo Ilary Blasi e il fedele Alvin, più che altro i tanti e inaspettati ritiri, per non citare il Francesco Benigno-gate. Finale anticipata per L’deii 2024.deii, altra brutta notizia per Vladimir e ...