Omicidio Willy | nuovo processo d' appello per i fratelli Bianchi Confermate le condanne a Belleggia e Pincarelli

Pincarelli, condannato per l’Omicidio di Willy, si sposa in carcere: la sua compagna si è innamorata dopo averlo visto al tg - Un amore insolito sboccia dietro le sbarre: il 26enne Mario Pincarelli, condannato per Omicidio, si sposerà in carcere con una donna che lo ha conosciuto tramite i media.baritalianews

