Omicidio Willy | Cassazione | nuovo processo per i Bianchi | confermate pene per Belleggia e Pincarelli

(Di martedì 9 aprile 2024)

Mario Pincarelli è stato Condannato a 21 anni per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Lui e la futura moglie convoleranno a nozze martedì prossimo, si sono incontrati una volta sola (ilgiornale)

Il pestaggio mortale si consumò a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Dopo i due ergastoli in primo grado, le condanne erano state ridotte a 24 anni. Pena confermata a 23 e 21 ... (ilgiornale)

