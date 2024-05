Genoa | Gudmundsson influenzato - in dubbio per il Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il, fresco di vittoria contro il Cagliari di Ranieri, rischia di perdere la sua punta di diamante, Albert, per la sfida contro il. L’islandese oggi è rimasto a riposo per una lieve sindrome influenzale e la sua situazione sarà monitorata più attentamente domani. L’attaccante potrebbe restare a riposo o al massimo essere convocato ma partire dalla panchina. Al suo posto si aprirebbe una chance per Ekuban come compagno di attacco di Retegui. A centrocampo possibile conferma per Thorsby, che aveva fatto bene nell’ultimo match contro il Cagliari al Ferraris segnando anche una rete. In difesa da valutare Vasquez per un leggero acciacco muscolare. SportFace.