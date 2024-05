(Di venerdì 3 maggio 2024) Che sfortuna per Riccardo. L`attaccante dellaè infatti uscito ieri sera per infortunio nella partita d`andata delle semifinali...

Dal gol del vantaggio viola al l’infortunio contro il Club Brugge in Conference League, che lo terrà fuori fino al termine della stagione : tutto in soli 47?. Riccardo Sottil a causa di una frattura della clavicola non sarà più a disposizione di Vincenzo Italiano e la Fiorentina non potrà contare su ... Continua a leggere>>

Che sfortuna per Riccardo Sottil . L`attaccante della Fiorentina è infatti uscito ieri sera per infortunio nella partita d`andata delle semifinali... Continua a leggere>>

fiorentina, sottil operato alla clavicola: "Sto bene". Il report e i tempi di recupero - Che sfortuna per Riccardo sottil. L`attaccante della fiorentina è infatti uscito ieri sera per infortunio nella partita d`andata delle semifinali di Conference. Continua a leggere>>

sottil, Comunicato ACF: "Operato oggi alla clavicola" - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la fiorentina rende noto che Riccardo sottil - come anticipato da FirenzeViola.it - è stato operato in giornata a seguito del problema alla ... Continua a leggere>>

Riccardo sottil sui social: “Il recupero sarà veloce e per me sarà un’ulteriore rinascita” - In rete contro il Bruges, in ottima forma nelle ultime partite, una beffa per il 7 viola e per la fiorentina lo stop avvenuto nel secondo di tempo di ieri ... Continua a leggere>>