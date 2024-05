Fiorentina - stagione finita per Sottil | Dispiace non esserci per queste ultime partite

(Di venerdì 3 maggio 2024) Riccardotermina anticipatamente la sua. L’autore del meraviglioso gol dell’1-0 nella semifinale d’andata di Conference League che laha vinto 3-2 contro il Bruges, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra. “Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica, purtroppo pernon potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro – ha scritto sul suo profilo Instagram – Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a rivivere momenti così. Per me sarà un’ulteriore Rinascita. Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico. Grazie a tutti dei messaggi, un abbraccio”. SportFace.

L’allenatore della Fiorentina , Vincenzo Italiano , ha parlato della sfida vinta per 3-2 contro il Club Brugge in Conference League Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Club Brugge , valevole per l’andata delle semifinali di Conference ... Continua a leggere>>

Dal gol del vantaggio viola al l’infortunio contro il Club Brugge in Conference League, che lo terrà fuori fino al termine della stagione : tutto in soli 47?. Riccardo Sottil a causa di una frattura della clavicola non sarà più a disposizione di Vincenzo Italiano e la Fiorentina non potrà contare su ... Continua a leggere>>

FOTO, fiorentina in campo: gli scatti della seduta di oggi - Subito una sgambata per la fiorentina, il giorno seguente alla vittoria in Conference League. Dopo il 3-2 contro il Brugge al Franchi, la squadra di Italiano si è rimessa subito in moto al Viola Park, ... Continua a leggere>>

fiorentina: Sottil, stagione finita. Lui scrive: “Non esserci nelle prossime partite mi provoca vuoto enorme” - FIRENZE – Brutta tegola per la fiorentina e il tecnico Vincenzo Italiano ... “Sottil si è fatto male in maniera importante: lo abbiamo perso da qui alla fine della stagione”, ha commentato Vincenzo ... Continua a leggere>>

Il Kit del Canta di Lorenzo Cantarini: Sanabria, Lautaro, Lapadula, Bonazzoli, Florenzi, Dybala e Candreva - stagione 2014/15. Il Verona è invece la vittima preferita dell’ex della partita, Antonin Barak: per lui 6 partite contro il Verona e 4 gol. 2 gol in 4 partite contro la fiorentina per Federico ... Continua a leggere>>