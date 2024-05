David di Donatello 2024 - candidature nomination | tutti i candidati per i premi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Quali sono le) per idi, in programma stasera – 3 maggio – alle ore 20,35 su Rai 1? Di seguitoper le varie categorie: Miglior film C’è ancora domani di Paola CortellesiIl sol dell’avvenire di Nanni MorettiIo capitano di Matteo GarroneLa chimera di Alice RohrwacherRapito di Marco Bellocchio Miglior esordio alla regia Paola Cortellesi Giacomo Abbruzzese Micaela Ramazzotti Michele Riondino Giuseppe Fiorello Miglior regia Nanni Moretti per Il sol dell’avvenireMatteo Garrone per Io capitano Andrea Di Stefano per L’ultima notte d’amoreAlice Rohrwacher per La chimeraMarco Bellocchio per Rapito Miglior sceneggiatura originale C’è ancora domani Furio ANDREOTTI, Giulia CALENDA, Paola CORTELLESIIl sol ...