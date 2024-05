DAVID DI DONATELLO 2024 | L’ARIA DI GRANDE EVENTO E IL SAPORE DI PROVE PER SANREMO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tutto pronto per la 69? edizione dei Premidi. Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione. L’Oscar del cinema italiano va in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai1 dalle 20.35 (salta Affari Tuoi), e trasmesso per la prima volta in 4K. Sul red carpet Fabrizio Biggio. L’si svolgerà negli iconici studi di Cinecittà, sempre di più punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali grazie a un rilancio industriale e creativo che la rende leader a livello globale. Due ialla Carriera: a Milena Vukotic, attrice dieleganza per autori come Federico Fellini, Mario Monicelli, Luis Buñuel ed Ettore Scola, e al premio Oscar Giorgio Moroder. IlSpeciale...