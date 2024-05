David di Donatello 2024 - siete pronti per il trionfo di Paola Cortellesi?

Tutto pronto per la 69? edizione dei Premi DAVID di DONATELLO. Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione. L’Oscar del cinema italiano va in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai1 dalle 20.35 (salta Affari Tuoi), e trasmesso per la prima volta in 4K. Sul ... Continua a leggere>>

Tutto pronto a Cinecittà per il galà del cinema italiano. Stasera in tv in diretta su Rai 1 alle 20.35 vanno in onda i David di Donatello 2024. La 69esima edizione dei premi distribuiti dall’Accademia del Cinema Italiano diretta da Piera Detassis. ... Continua a leggere>>