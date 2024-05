Basket Serie B Nazionale Jesi - via ai play off | la parola a Nelson Rizzitiello

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il General Manager del team leocello fa il punto della situazione descrivendo il percorso fatto con un occhio già al futuro: “soddisfatto pienamente della stagione e del gruppo costruito: unito, coscienzioso e con tanta voglia di fare. Il pubblico ci sostiene sempre ad ogni partita e questo ci dà forza. In futuro? Mi piacerebbe molto lavorare con i giovani”, 3 maggio 2024 – Domenica 5 maggio alle ore 18, fischio di inizio al PalaTriccoli per la prima fase degli spareggi che valgono la promozione inA2. La replica martedì 7 maggio alle ore 20,30. La General Contractorsi presenta da terza classificata al termine di una stagione brillante (48 punti, 24 vittorie e 10 sconfitte) contro una Bakery Piacenza che si presenta agli spareggi da sesta, 36 punti a referto, 18 partite vinte e 16 perse. Che tipo di gare ci ...

