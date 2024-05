Basket In Serie C gara 4 decisiva per lo spareggio CmC - niente miracolo Il Cus spinge all’inferno la squadra di Bertieri

(Di venerdì 3 maggio 2024) Cm Carrara 50 Cus Pisa 81 81 CM Carrara: Russo 17, Suriano 13, Sequani 8, Fiaschi 4, Mancini 6, Cirillo, Melegari 2, De Angeli, Torre, Nannetti, Sessa (Pipolo n.e.). All.. CUS Pisa: Cerulli, Fiorindi 8, Cosci 3, Colombini, Trapani 3, Corbic 2, Spagnolli 12, Lasala, Viviani 2, Giannelli 23, Carpitelli 10, Quarta 18. All. Vicenzini. Arbitri: Deliallisi e Barbanti di Livorno. Parziali: 14-18, 29-33, 40-63. CARRARA – Finisce aquattro la stagione del Cmc che, colando a picco tra le mura amiche contro il Cus Pisa (-31), saluta laC e retrocede nella Divisione regionale 1 dopo che il successo ditre aveva tenute accese le speranze. Partita a due marce per i biancocelesti che giocano i primi due tempini in equilibrio: è -4 al primo intervallo e ancora -4 a metà(parziale ...

Basket, in serie C, il CUS Pisa vince a carrara e passa il primo turno dei play-out - Pisa, 2 maggio 2024 – Il Cosmocare CUS Pisa sfrutta il secondo match-point, in gara quattro del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, a carrara, sul campo del Centro Minibasket: gli u ... Continua a leggere>>

Basket, in serie C il CUS Pisa spreca a carrara il primo match-point dei play-out - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Continua a leggere>>

Basket. Brusca frenata del CmC. Complicato il cammino per l’agognata salvezza - Il Cmc carrara perde contro il Cus Pisa, complicando la lotta per la salvezza. Dopo un inizio equilibrato, i pisani prendono il sopravvento e si portano a +2. Il Cmc deve vincere le prossime due parti ... Continua a leggere>>