Volley Senigallia avvicina la promozione in serie D

(Di martedì 19 marzo 2024) La Security Tape batte Loreto 3-1 nella gara 1 di finale, ora due opportunità per chiudere la, 19 Marzo 2024 – Vittoria per la Security Tapenella gara 1 della finale per lain D. Battuta alla Leopardi 3-1 la NovaLoreto con parziali di 25-18 25-23 18-25 25-20. Una finale è sempre un match particolare e così è stato con un match di livello tra due grandi formazioni: un incontro di grande intensità che ha visto la Security Tape vincere nonostante per molti dei giocatori dei coach Bellagamba e Magi si trattasse della prima partita con una posta in palio così grande, essendo il gruppo neroazzurro proveniente dal settore giovanile e senza grande esperienza alle spalle. Qualche calo di tensione in tal senso c’è stato ma la vittoria è stata decisamente ...