Volley | Lube Intervento asportazione ernia discale per Nikolov

Civitanova ha sconfitto Verona per 3-1 (23-25: 25-18; 26-24; 25-22) nella finale per il quinto posto della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube si è imposta in trasferta nell’atto conclusivo in partita secca che metteva in palio non soltanto il piazzamento, ma ...

