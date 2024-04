Volley B maschile - battuta la baby Lube Civitanova nel recupero Bonatesta show | Querzol - la salvezza è a -1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lai è viva. Forlì smonta la ‘’ Cucine3-1 (25-19, 25-10, 20-25, 25-16), sale al quartultimo posto e torna a sperare nella, ora distante un solo punto. Il match, inizialmente in programma sabato scorso e valevole per la 22ª giornata di serie B (girone E), era stato posticipato a causa degli impegni dei giocatori ospiti Gianluca Cremoni e Andrea Giani con la Nazionale azzurra Under 18. Lai ha giganteggiato a muro (15 punti, di cui 10 della ‘strana’ coppia Mariella-Pirini), beneficiato di un ritrovato(top scorer con 18 punti) e speculato sulla valanga di errori commessi dal fanalino di coda (11 solo in). Pronti, via einfila due ace: 3-0. I marchigiani accusano ...