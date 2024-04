Volley - Civitanova batte Verona e si qualifica alla Challenge Cup La Lube resta in Europa con un guizzo d’orgoglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)ha sconfittoper 3-1 (23-25: 25-18; 26-24; 25-22) nella finale per il quinto posto della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. Lasi è imposta in trasferta nell’atto conclusivo in partita secca che metteva in palio non soltanto il piazzamento, ma soprattutto lazioneprossimaCup, ovvero la terza competizione continentale per importanza. I cucineri giocheranno così inanche nella prossima stagione, riuscendo a mettere una pezza in fondo a un’annata agonistica molto deludente (eliminazione ai quarti di finale dei playoff scudetto contro Monza e netta sconfitta in semifinale di Champions League contro Trento). I biancorossi si sono imposti in rimonta grazie ai guizzi ...