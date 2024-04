Arriva in aeroporto ma la sedia a rotelle sparisce | “Altra disavventura”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024)in, ma della suanessuna traccia: la denuncia da parte dell’uomo Partenza dagli Stati Uniti D’America (Miami), poi lo scalo in Turchia (Istanbul) ed alla fine l’arrivo in Italia. Precisamente all’di Capodichino, a Napoli. Solo che, una volta atterrato nel capoluogo campano, non ha più ritrovato la sua. Altro che carrozzina sostitutiva, il ragazzo è stato lasciato su una poltroncina. Se non si tratta di unapoco ci manca. Fatto sta che un ragazzo di 27 anni, Alfonso Catalano, non ha potuto fare altro che sporgere denuncia e raccontare quanto gli è successo.per un uomo in(Pixabay Foto) Cityrumors.itIl tutto è accaduto lo ...