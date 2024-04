Costretto a vivere sulla sedia a rotelle si lancia con il paracadute - l' impresa di Gianfranco Ciavattella

Meno di tre euro l’ora per lavare i piatti. Cinque euro l’ora per accudire un anziano. Succede a Magenta. Questa è la storia di un cinquantenne senza qualifiche particolari, ma armato di buona ... (ilgiorno)

Prof costretta a prendere 44 voli al mese per andare al lavoro: comprare casa costa troppo - Sempre più spesso avere un lavoro non è abbastanza per potersi permettere di pagare le spese più basilari, come per esempio l'affitto o il mutuo per la casa o il trasporto.leggo