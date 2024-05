Violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa - arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Solofra hannounritenuto responsabile delladeldi. L’uomo, nonostante il provvedimento in atto e il braccialetto elettronico attivo, dprovincia di Salerno si sarebbe recato presso l’abitazione dell’ex fidanzata per affrontare chi avrebbe ostacolato la loro relazione. Rintracciato mentre tenta di far rientro presso la sua residenza, è stato bloccato dai Carabinieri e condotto in Caserma. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire dinanzi al giudice nella mattinata odierna, per essere ...