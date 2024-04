Violazione di domicilio a Grottaminarda | scatta divieto di dimora

(Di sabato 6 aprile 2024)di: imposto ildiper una sessantenne. Si sarebbe rifiutata di andare via dopo essere ospitata temporaneamentedi. Ieri, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione diin provincia di Avellino hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare didinel comune di. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura. Destinataria della misura cautelare una sessantenne gravemente ...

