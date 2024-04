Carabinieri denunciano tre persone per violazione delle misure di divieto d' accesso

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pisa, 19 aprile 2024 - Nella giornata di ieri, idella Compagnia di Pisa hanno portato avanti un'intensa attività di controllo del territorio, culminata con la denuncia di treperdid'nelle aree urbane e didi ritorno nel Comune.Le azioniforze dell'ordine hanno portato alla luce diverse situazioni di: i militari della Stazione di Pisa, nell'ambito dei servizi preventivi, hanno individuato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana due individui, sorpresi in distinte circostanze, mentre si trovavano nel centro cittadino in palesedeldi ritorno nel comune di ...

Fabriano (Ancona), 14 aprile 2024 – ubriaco ha un incidente con la bici cletta, i carabinieri accorrono e fanno per soccorrerlo e lo denunciano per guida in stato di ebbrezza. E’ solo uno dei ... (ilrestodelcarlino)

Pesce conservato male, i Nas denunciano un ristoratore a Ortigia - SIRACUSA – Circa 230 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati a Siracusa in un ristorante di Ortigia. L’attività è dei Carabinieri del capoluogo, svolta in ...livesicilia

Sgominata banda dedita allo spaccio di droga, quattro arresti - ]]> Operazione antidroga dei Carabinieri della compagnia di Ragusa in corso nei confronti di un’organizzazione ritenuta responsabile di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefa ...mondopalermo

Genova, scontro tra camerieri e lavapiatti per gli orari di lavoro in mezzo ai passanti, è allarme risse - Regolamento di conti in piazza Boero, a Genova, nel quartiere di Molassana tra camerieri e lavapiatti della zona. Dieci contro dieci si sono scontrati in mezzo alla strada. Calci, pugni e schiaffi rip ...informazione