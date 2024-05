Il cast di Viola come il mare 2

(Di venerdì 3 maggio 2024) Neldiil2 non mancano le novità. Per la seconda stagione della serie tv di Canale 5, in onda da venerdì 3 maggio 2024 (ma in anteprima su Mediaset Infinity), numerosi personaggi sono usciti di scena, per lasciare spazio a nuovi. Non rivedremo, ad esempio, gran parte della redazione di Sicilia WebNews, in cui lavora la protagonista(Francesca Chillemi),Claudia Foresi (Simona Cavallari), Alex (Mario Scerbo) e Domenico (Tommaso Basili). In Commissariato, invece, esce di scena il Pm Buscemi (David Coco). Ma,detto, per tutti questi personaggi che escono, ce ne sono di nuovi pronti a far appassionare il pubblico con nuove storie e vicende. Scopriamo insieme, allora, . Francesca Chillemi èVitale: la protagonista, ...

" Viola come il mare 2", una della serie tv più seguite di Mediaset degli ultimi anni, sta per tornare. Anche questa sec onda e attesissima stagione vedrà in Francesca Chillemi e l'attore turco Can Yaman i protagonisti principali. Dunque, Viola Vitale e Francesco Demir sono pronti a regalare nuove ... Continua a leggere>>

Lazio-Juventus è una sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dal 2-0 in favore dei bianconeri. Di seguito, tutti... Continua a leggere>>

Grande attesa per ‘Viola come il mare 2‘. La fiction che ha come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi andrà in onda questa sera su Canale 5. Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima puntata e le new entry del cast . Viola come il mare 2, boom su Mediaset Infinity per le prime tre ... Continua a leggere>>

La serie tv con Francesca Chillemi e Can Yaman va in onda con due puntate per sei prime serate - Arriva in prima serata su Canale 5, a partire da venerdì 3 maggio 2024, per sei settimane consecutive, la seconda stagione della serie tv in 12 episodi viola come il mare, la serie tv realizzata da ... Continua a leggere>>

viola come il mare 2 segna un record assoluto: non era mai accaduto prima - Gli episodi in streaming di viola come il mare 2 su Mediaset Infinity fanno il botto Grande festa in casa Mediaset e soprattutto in casa fiction dove la ... Continua a leggere>>

Hai subìto o stai subendo violenza Puoi rivolgerti ad uno dei 400 Punti viola per chiedere aiuto (dove trovarli) - I Punti viola sono luoghi sicuri all’interno delle attività commerciali dove le donne che hanno subìto violenza possono trovare assistenza. Continua a leggere>>