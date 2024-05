Francesca Chillemi - intervista alla protagonista di Viola come il mare 2 | Ho imparato a dare il giusto peso alle cose Sia Viola che Azzurra sono riuscite a trasformare il dolore in bene

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’attesa per la seconda stagione di “il” sta per finire. Da venerdì 3 maggio, la fortunata serie, che vede protagonistie Can Yaman, andrà in onda in prima serata su Canale 5. Gli altri cinque episodi saranno trasmessi al giovedì sera. I primi tre episodi, disponibili dallo scorso 24 aprile su Mediaset Infinity, hanno ottenuto un grandissimo riscontro tanto da diventare il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digitali. In questa seconda stagione,deciderà di prendere la vita in modo diverso, un po’ piùleggera. Tantii cambiamenti che dovrà affrontare a partire dal suo lavoro: le verrà affidato nella redazione un podcast sulla cronaca che continuerà ad ...

