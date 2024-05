Vespa World Day a Pontedera | Nico Lopez Bruchi tra i protagonisti dell’evento

Un successone, all'insegna dell'amarcord. Si sono chiusi oggi, 21 aprile 2024, a Pontedera , i Vespa World Days 2024. In occasione dei festeggiamenti per i 140 anni dalla fondazione di Piaggio, la città dove Vespa è nata e dove viene ininterrottamente prodotta dal 1946, ha ospitato per la prima ... Continua a leggere>>

Spoleto , 22 aprile 2024 – Il Vespa club Spoleto a Pontedera per il Vespa World 2024. Nel fine settimana un bel gruppo di vespisti spoletini ha raggiunto Pontedera per partecipare al Vespa World Days 2024, insieme ad appassionati da tutto il mondo. I piloti spoletini, supportati dal presidente ... Continua a leggere>>

Vespa World Days 2024 non ha deluso le aspettative. La grande parata di Vespe d'epoca ha riscosso un successo che non ha precedenti nelle scorse 70 edizioni: sono stati 15mila gli scooter Piaggio che, dal centro di Pontedera , hanno sfilato per le colline della provincia di Pisa per poi rientrare al ... Continua a leggere>>

Al Giornale di Cefalù il world days vespa - Sicilia in vespa è tra i club più numerosi presenti a Pontedera per l’edizione 2024 di world days: quello di Termini Imerese con oltre 30 soci. Esperienza indimenticabile – dice il presidente Stefano ...

Continua a leggere>>

vespa 140th of Piaggio è l'ultima nata in quel di Pontedera, versione esclusiva in tiratura limitata a 140 pezzi. Il prezzo... - vespa 140th of Piaggio, è stata realizzata in 140 unità ed è stata venduta online, o dal vivo, ma solo durante le giornate dei vespa world Days di Pontedera, al prezzo di 9.500 euro.

Continua a leggere>>

vespa world day 2024: il club di Caronno Pertusella presente con 10 soci - CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo la nota del vespa Club di Caronno Pertusella. Improvvisamente prende a circolare un annuncio: […] ...

Continua a leggere>>