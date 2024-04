Vespa World Days - da Spoleto a Pontedera per la festa di un mito a due ruote

Un successone, all'insegna dell'amarcord. Si sono chiusi oggi, 21 aprile 2024, a Pontedera , i Vespa World Days 2024. In occasione dei festeggiamenti per i 140 anni dalla fondazione di Piaggio, la ...

Pontedera, 20 aprile 2024 – E’ il giorno clou per i Vespa World Days che si tengono a Pontedera. Un grande appuntamento internazionale con appassionati di Vespa da tutto il mondo, tra spettacoli, ...

Quattro Vespa Primavera “monumentali” decorate da altrettanti artisti sono comparse in diversi spazi di Pontedera in occasione dei Vespa World days , l'annuale raduno dei Vespa Club di tutto il mondo ...

Pontedera, 19 aprile 2024 – Percorrere chilometri per alimentare una passione, per ritrovare vecchi amici o per veicolare un messaggio attraverso i confini. Camminando tra le file di Vespa ...