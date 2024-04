Vespa World Days a Pontedera - oltre 15mila partecipanti alla parata sulle colline pisane

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 aprile 2024)2024 non ha deluso le aspettative. La grandedi Vespe d'epoca ha riscosso un successo che non ha precedenti nelle scorse 70 edizioni: sono statigli scooter Piaggio che, dal centro di, hanno sfilato per ledella provincia di Pisa per poi rientrare alVillage, cuore della grande festa. Il colorato serpentone diera lungo15 chilometri e ha riunito Vespisti arrivati da tutti i continenti per l’annuale raduno mondiale. Il raduno annuale deiper la prima volta si è tenuto a, la città in provincia di Pisa dovenacque nel 1946 e dove è ...