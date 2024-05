Vannacci non può candidarsi al Centro? Il ministero della Difesa smonta i dubbi | Perché non ha violato il codice militare

(Di giovedì 2 maggio 2024) Suiche Robertopotesseo meno nella circoscrizionealle prossime Europee, è ila cercare di chiarire, assicurando che per il generale non ci sarebbe alcun impedimento. Le perplessità, su cui alcuni parlamentari secondo Ansa avevano chiesto chiarimenti, erano state sollevate dall’avvocato Massimiliano Strampelli contattato da Repubblica. L’ipotesi da lui sollevata era chenon potessenella circoscrizione in cui aveva svolto servizio in base al: «Per ilesistono dei limiti legislativi alla possibilità di presentare la propria candidatura elettorale. L’articolo 1485 del ...

Europee, vannacci non eleggibile nel Centro Italia in base al Codice militare Il ministero della Difesa smentisce - Il generale Roberto Vanacci, candidato alle elezioni europee da Matteo Salvini nelle liste della Lega, non è eleggibile nella circoscrizione Centro Italia. Anzi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi ... Continua a leggere>>

vannacci si può candidare Sì, ma non per il motivo che dice lui - Risolto il giallo dell'eleggibilità del militare in corsa con la Lega. La norma vieta di candidarsi nella circoscrizione dove si lavorava solo a chi ha ruoli ... Continua a leggere>>

Europee, Roberto vannacci “non è eleggibile nel Centro Italia in base al Codice militare”: la spiegazione del docente di diritto - Il generale Roberto Vanacci, candidato alle elezioni europee da Matteo Salvini nelle liste della Lega, non è eleggibile nella circoscrizione Centro Italia. Anzi, non avrebbe potuto nemmeno candidarsi ... Continua a leggere>>