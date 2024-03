Ha il diritto di candidarsi Vannacci alle Europee | l' annuncio di Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Archiviato il capitolo delle Regionali in Abruzzo - con un robusto successo da parte della coalizione di centrodestra ma decisamente meno del suo partito scavalcato nei consensi anche da Forza Italia – Matteocorre spedito verso le elezioni. Quello è il vero obiettivo del leader della Lega sin dal principio dell'anno. Urge fare bella figura, anche per non sprofondare nei rapporti di forza con gli altri due traini della maggioranza di governo: Fratelli d'Italia e Forza Italia di Antonio Tajani. E alloraintende riconfermare la ricetta già anticipata qualche giorno fa, ovvero far salire a bordo del Carroccio una figura polarizzante come il generale Roberto. Un'arma a doppio taglio, insidiosa, ma chepensa possa essere utile ad aumentare la popolarità del suo ...