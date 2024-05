In questo s contro tra Stellantis e il governo italiano nessuno ci sta facendo una bella figura. Certamente non il ministro delle Imprese, Adolfo Urso , uscito vittorioso dal braccio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Continua a leggere>>

Mentre il colosso dell’auto cinese Dongfeng si dice sia in trattativa con il governo Italia no per aprire una fabbrica da 100mila veicoli l’anno, Paolo Berlusconi la accompagna sul mercato Italia no, investendo nel 10% di DF Italia , il rivenditore ufficiale dei suv elettrici di lusso del gruppo. Lo ... Continua a leggere>>

urso: Con stellantis confronto continuo per 1 milione di auto in Italia - Modena, 2 mag. (askanews) - Con stellantis, che al momento "è l'unica casa automobilistica che produce auto" in Italia, "c'è un confronto continuativo". Quindi "mi auguro che il confronto giunga a del ...

Continua a leggere>>

Nuovi incentivi auto 2024, arriveranno entro fine maggio: ecco il valore dei contributi e come funzionano - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo urso, aveva lanciato prima a dicembre e poi il primo febbraio il nuovo pacchetto, ma sembra che il dpcm abbia lasciato Palazzo Chigi solo la ...

Continua a leggere>>

urso: convinti che bisogna produrre sempre più auto in Italia - Modena, 2 mag. (askanews) - L'Italia è 'il brand migliore per qualunque tipologia produttiva'. Come è successo per altri settori che sono andati ...

Continua a leggere>>