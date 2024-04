Paolo Berlusconi apre le porte a Dongfeng in Italia | sullo sfondo lo scontro Urso-Stellantis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Mentre il colosso dell’auto cinesesi dice sia in trattativa con il governono per aprire una fabbrica da 100mila veicoli l’anno,la accompagna sul mercatono, investendo nel 10% di DF, il rivenditore ufficiale dei suv elettrici di lusso del gruppo. Locon, che a metà aprile con i primi rumors aveva già parlato di “morti e feriti” nel caso arrivi un costruttore cinese in, si fa sempre più vicino. Lo scorso 21 febbraio la Pff, holding die di sua figlia Alessia, ha depositato l’atto costitutivo di DF, la srl amministrata da Bruno Giovanni Mafrici (a cui fa capo l’altro 90%). Meno di due mesi ...